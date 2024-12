Stadio Flaminio Lazio, settimana chiave per il nuovo impianto biancoceleste: le mosse di Lotito

Stadio Flaminio Lazio, Lotito pronto a presentare il piano di pre-fattibilità al Comune di Roma. Tutti i dettagli

Siamo sempre più vicini alla svolta da parte della Lazio per lo Stadio Flaminio. Come riporta Il Corriere dello Sport, Claudio Lotito potrebbe incontrare il Comune di Roma tra mercoledì 11 e venerdì 13 per presentare il piano di pre-fattibilità.

Un documento di oltre 200 pagine che, se approvato dal Dipartimento Sport di Roma Capitale, dovrà passare per la conferenza di servizi preliminare e, infine, per la Giunta. Dopo questo lungo iter burocratico, il presidente biancoceleste dovrà presentare il progetto esecutivo.