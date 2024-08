Stadio Flaminio Lazio, Lotito andrà in CAMPIDOGLIO: serve un investimento ALTO, possibili partner ESTERNI. La situazione

Stadio Flaminio Lazio, Lotito andrà in Campidoglio per stabilire la cifra dell’investimento: non si escludono partner esterni

Si continua a lavorare sulla ristrutturazione dello stadio Flaminio in casa Lazio. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il presidente Lotito tra fine settembre e inizio ottobre si recherà in Campidoglio per avere un colloquio con il sindaco Gualtieri.

Servirà un investimento alto, che si aggira intorno ai 250 milioni di euro. Per questo motivo, non si esclude la possibilità che parte di questi vengano finanziati da partner esterni. In particolare, soci provenienti dall’Asia.