Stadio Flaminio Lazio, l’idea di Lotito sempre più vicina alla realizzazione: tutte le novità

Stadio Flaminio Lazio, tutte le novità sul progetto di Lotito presentato per lo stadio

I tifosi della Lazio sembrano essere stati colpiti dalla notizia del progetto dello Stadio e la società ha voluto addirittura proiettare un video a riguardo.

Il video, come riporta il Corriere dello Sport, è terminato con un grande applauso da parte dei tantissimi presenti. L’ idea di Lotito sembra essere sempre più vicina alla realizzazione, l’obiettivo è di vedere in piedi l’impianto tra il 2028 e il 2030. Una settimana fa circa è stata inviata la Pec al Comune di Roma con allegata la documentazione firmata in Campidoglio, poi il progetto passerà nelle mani delle Sovrintendenze una volta aperta la conferenza dei servizi.