Flaminio, l'ass. Onorato: «Per noi è la casa dei laziali». E Lotito...

L’assessore allo Sport al Comune di Roma, Alessandro Onorato, apre decisamente all’ipotesi Lazio al Flaminio: Lotito accelera

Resta aperto in casa Lazio il tema della riqualificazione dello stadio Flaminio. Il Messaggero oggi in edicola riporta alcune dichiarazioni dell’Assessore allo Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, che afferma: «Per la nostra giunta la soluzione più logica è che il Flaminio diventi la casa dei laziali, ma starà alla Lazio mettere in campo una soluzione fattibile».

Vero che in Campidoglio nutrono dei dubbi sul fatto che la Lazio abbia effettivamente i capitali pronti per presentare prima il progetto e poi realizzare l’opera, ma Lotito è pronto a fare sul serio e a presentare una proposta in tempo brevi.