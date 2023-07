Stadio Flaminio, l’Assessore Veloccia: «Nessuna proposta da parte di Lotito» Le parole sulla situazione

Intervistato a Tag24, l’assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, ha parlato della questione stadio Flaminio, progetto da tempo nella mente del presidente della Lazio, Claudio Lotito.

LE PAROLE- Ci sono tanti interventi che si stanno progettando e sono in corso, dalla caserma Guido Reni al MAXXI. Abbiamo il Foro Italico che sta cambiando e il Municipio al Villaggio Olimpico, lo sblocco del Flaminio. Penso che stiamo sbloccando cose ferme da decenni. Stavamo cercando di dare il Flaminio alla Sapienza da tempo. Lotito Non ha più avanzato alcuna proposta, quindi noi stiamo andando avanti come detto già all’inizio per riqualificare comunque lo stadio