Stadio Flaminio, il retroscena: nel 2012 bocciato un progetto di ampliamento

Si attendono sviluppi sulla vicenda dello stadio Flaminio: nel frattempo un precedente non fa ben sperare la Lazio

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda relativa allo Stadio Flaminio. Come riferito da Repubblica infatti, Sport e Salute (ex Coni e Servizi) è stata condannato a risarcire il Comune per 7.3 milioni di euro a causa dei mancati interventi di manutenzione dell’impianto.

All’interno del dossier c’è anche un riferimento ad un precedente che non fa ben sperare la Lazio. Nel 2012 la Federazione italiana rugby aveva presentato un progetto di ampliamento della capienza dell’impianto da 24mila a 42mila posti, proprio come vorrebbe il presidente Lotito. La proposta fu immediatamente rigettata dal Campidoglio che oggi resta in attesa del progetto presentato dal patron biancoceleste.