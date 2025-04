Stadio Flaminio, l’architetto Casamonti rivela i dettagli del progetto: il piano

L’architetto Casamonti ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che è la costruzione del nuovo stadio Flaminio

L’architetto Marco Casamonti ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della puntata Stadi 5.0, andata in onda su DAZN. Di seguito le parole riprese da TMW.

STADIO FLAMINIO – La capienza dello stadio progettata da Nervi e di circa 25 mila spettatori, alla Lazio ne serve quasi il doppio. Mettendo uno stadio sopra uno stadio, non toccando assolutamente l’opera originaria di Nervi ma sovrapponendone una di acciaio. È come se fosse con due anelli che però non si toccano anzi, una struttura copre l’altra preservandola dai danneggiamenti futuri. È l’occasione di riqualificare il luogo dove c’è il Flaminio e tutto il quartiere, facendo in modo che questa struttura torni a quell’attività per cui è stata pensata. Nervi l’ha progettata per il calcio e mi sembra giusto che torni a giocarci una squadra di calcio