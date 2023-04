Stadi, Salvini:  «I fondi del Pnrr servono per le scuole, per le ferrovie, per sistemare le case popolari»

Il Vicepremier torna a parlare della questione stadi in Italia

Parole decise del vicepremier Matteo Salvini, in merito alla bocciatura da parte della commissione europea dello stanziamento di fondi del Pnrr per gli stadi di Firenze e Venezia.

LE PAROLE- «Tutta Italia ha bisogno di stadi nuovi, più moderni, più sicuri, ma penso che ci siano privati che a Firenze, come a Milano, a Roma, come ovunque, che possano investire denari privati. I fondi del Pnrr servono per le scuole, per le ferrovie, per sistemare le case popolari, non per gli stadi»