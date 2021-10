Stadi, Ferrero: «Bisogna riaprire al 100%»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha detto la sua sulla possibile riapertura totale degli stadi in Italia

«Questo passaggio del 75% può servire a Inter e Milan, San Siro ha 80 mila spettatori. Io ho una capienza da 30 mila. Ma perché non apriamo al 100%?Io ho gli ultras che sono 8000, la curva per ora non li conterrebbe tutti e non vengono perché vogliono essere uniti. Io chiedo loro perché si lamentano con me, ma andate a Palazzo Chigi no? Che cosa cambia 75% o 100%? Ora riapriamo».