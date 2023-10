Squalifica Sarri, il tecnico non ci sta: ha preso quella decisione sul ricorso

Squalifica Sarri: il tecnico biancoceleste, multato anche di 10mila euro, non ci sta e medita il ricorso. La situazione

Il Giudice Sportivo ha deciso per una giornata di squalifica (più un’ammenda di 10mila euro) per Maurizio Sarri dopo l’espulsione in Lazio-Atalanta per proteste contro Orsato per aver al “al 40° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, ha protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un’espressione irriguardosa“. Nella conferenza post-partita il tecnico aveva spiegato:

«Se m’ha espulso perché ero fuori dall’area tecnica, è vero. Se m’ha espulso perché protestavo… ho solo detto ‘Dai questo è fallo’. Non ho detto nulla d’offensivo, ho protestato fuori dall’area tecnica ma con parole che credo un arbitro possa accettare. A fine partita ho chiesto spiegazioni, lui mi ha detto ‘dai non mi hai detto solo questo’. Ho grande stima di quest’arbitro, nel frastuono dello stadio ha capito altro».

Sarri, come riporta Il Messaggero, continua a negare e per questo medita di presentare ricorso.