Squalifica Fagioli, lo psicoterapeuta: «Lo recupereremo, sulle scommesse dico questo»

Squalifica Fagioli, arrivano le dichiarazioni dello psicoterapeuta del centrocampista della Juve: le parole

Paolo Jarre, psicoterapeuta dello juventino Nicolò Fagioli, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport.

DOTTORE DI FAGIOLI – «Da quando sono in pensione mi occupo principalmente di supervisione dei progetti e formazione in giro per l’Italia. Per Fagioli, ho fatto uno strappo alla regola. Seguo Nicolò da un mese e mezzo: ci vediamo due volte a settimana».

NICOLO’ – «È la prima volta che seguo un calciatore di alto livello e potevo aspettarmi una persona superficiale, magari anche arrogante. Invece Nicolò, fin dalla prima seduta, mi è parso educato, gentile. E soprattutto consapevole di trovarsi in una brutta situazione e di aver messo in pericolo la sua carriera con le scommesse. Una ruota sgonfia, però non bucata».

CASO SCOMMESSE – «Al di là di Corona o meno, credo che questi casi siano solo l’inizio della vicenda scommesse. Probabilmente ce ne saranno molti altri, è un fatto statistico e sociale e non riguarda solo i calciatori. Poi dipenderà dalla intraprendenza della magistratura».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE