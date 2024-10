Squalifica Conceicao, Vaciago: «La Juve dovrà rinunciare a lui in una partita importante come quella contro la Lazio»

Squalifica Conceicao, le parole del direttore di Tuttosport sull’accaduto e sulla sfida imminente contro la Lazio

Guido Vaciago, nel suo editoriale su Tuttosport, ha così commentato la squalifica che verrà comminata a Francisco Conceicao dopo il cartellino rosso nel finale del match tra Juve e Cagliari.

IL COMMENTO – «Francisco Conceiçao guarderà Juventus-Lazio dalla tribuna, scontando la squalifica per un rosso che gli stessi vertici arbitrali italiani hanno definito «sbagliato». Non succederà come al suo connazionale Bruno Fernandes, espulso contro il Tottenham per un fallo ritenuto violento e che violento non era. L’errore è stato riconosciuto, la squalifica di tre giornate cancellata. Tutto nella normalità assoluta, tutto senza particolari polemiche: si può sbagliare e si sbaglia; si può rimediare e si rimedia. Ma forse è troppo logico per un calcio dietrologico come il nostro, troppo normale per un Paese che il calcio (e purtroppo non solo quello) non riesce a viverlo in modo normale. Ci stupiranno? Non credo. Così la Juventus dovrà rinunciare a un suo giocatore importante in una partita importante come quella contro la Lazio: in altre circostanze e con altre squadre si parlerebbe di «campionato falsato».