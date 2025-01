Squalifica Castellanos, confermato lo stop del Taty! Arriva la decisione del Giudice Sportivo: ecco quanto starà fermo

Squalifica Castellanos, la decisione del Giudice Sportivo sul giocatore della Lazio. Ecco la sanzione

Di seguito la sentenza del Giudice Sportivo sul Taty Castellanos dopo il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Confermata la squalifica: salterà solo la prossima gara con il Como.

COMUNICATO- CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio): per compor-

tamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, in reazione ad un fallo di giuoco subito, colpito con i tacchetti la coscia di un calciatore della squadra avversaria.