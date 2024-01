Squalifica Agnelli, respinto il ricorso dell’ex Juve! Rimane l’inibizione

Squalifica Agnelli, il collegio del Coni respinge il ricorso dell’ex presidente bianconero riguardo la manovra stipendi

A tenere banco è ancora il caso legato alla manovra stipendi che ha visto tra i protagonisti in negativo anche Andrea Agnelli, il quale è stato inibito per 10 mesi. Agnelli alla luce di questa sentenza aveva richiesto il ricorso per ridurre la condanna, ma il collegio del Coni ha respinto il ricorso ritenendolo inammissibile come testimoniano le parole dell’avvocato della Figc, Giancarlo Viglione:

PAROLE -«La Corte d’appello fonda la decisione su elementi fattuali. Inoltre il ricorso mosso è secondo noi inammissibile. Gli altri soggetti cosa fanno? Patteggiano, è evidente che non devo ricordare a nessuno che il patteggiamento non è una condanna. Ma resta comunque un fatto significativo».

Gli altri dirigenti invece da ricordare ovvero Cherubini, Nedved e Arrivabene e Paratici avevano scelto la strada del patteggiamento.