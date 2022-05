Jony, il tecnico dello Sporting Gijon: «Spero resti qui con noi»

Abelardo, tecnico dello Sporting Gijon, ha fatto il punto su Jony, calciatore della Lazio in prestito proprio agli spagnoli

«Jony non ha avuto una buona serata. Siamo tutti in viaggio perché credo sia importante restare uniti e vedremo domani come si sentirà, poi decideremo. Futuro? Jony rappresenta lo Sporting e mi piacerebbe che rimanesse. Sono sicuro che farà di tutto per restare».