Sport e Salute, l’ente ha un nuovo presidente: sarà Marco Mezzaroma

Sport e Salute, l’ente che lavora a stretto contatto con la Lazio di Lotito ha un nuovo presidente ed è proprio il cognato del biancoceleste

Secondo quanto viene riportato da Repubblica, l’ente che lavora con la Lazio e che si occupa anche dello stadio Olimpico ovvero Sport e salute sarà guidata da Marco Mezzaroma. Il quotidiano spiega che questo cambio della guardia è fondamentale visti i 768mila euro di debiti per il canone di utilizzo dello Stadio Olimpico.

Le altre cifre rese note sono 600 mila euro per fatture non emesse, per un totale esatto di 1.5 milioni di euro.