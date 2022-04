Sport in diretta, la frenata di Netflix: «Non sicuri del grande profitto»

Netflix e gli sport in diretta: co-CEO, Ted Sarandos, ha frenato sulla possibile apertura della piattaforma a questa possibilità

Si è parlato molto della possibilità di guardare lo sport in diretta streaming su Netflix. Ted Sarandos, co-CEO della società, ha però frenato sull’apertura della piattaforma a questa possibiltà, sostenendo di non essere sicuro del «grande flusso di profitto. Non sto dicendo che non ci occuperemo mai di sport, ma dovremo mettere a punto un percorso per arrivare a un grande flusso di entrate e un grande flusso di profitti».

Si legge si Calcioefinanza.it.