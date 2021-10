Sponsor Binance sulle maglie: sono i tifosi a scegliere il logo

La Lazio ha chiamato al voto i tifosi biancocelesti. A loro è infatti data la possibilità di scegliere il colore del logo Binance, nuovo Main Jersey Sponsor del Club. Il sondaggio si è aperto sui canali social del club: scritta blu o bianca? Sarà il pubblico a deciderlo, votando.

👕 Choose between the following two designs of Binance Logo on the S.S. Lazio Home Jersey and we will respect the decisions of the fans!

➡️ https://t.co/UvwuqUSh0d pic.twitter.com/bZ0C4OgvyC

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 25, 2021