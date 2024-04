Spinosi: «Il derby di Roma? Le premesse sembrano dire che la favorita sia la…». Le parole dell’operatore di mercato

Ai microfoni di TvPlay, l’operatore di mercato Lodovico Spinosi ha parlato del derby della Capitale esprimendo il suo pensiero sulle due squadre, Roma e Lazio. Queste le sue parole.

PAROLE– Il derby di Roma? Spero di vedere uno bello spettacolo. Le premesse sembrano dire che la Roma sia favorita, i giallorossi stanno ritrovano calciatori importanti mentre la Lazio ha perso qualcuno per infortunio. Ci sarà tantissima tensione per via della classifica, questo sicuramente. De Rossi sta dimostrando di essere credibile. Penso, però, che se dovesse concludere bene la stagione la sua permanenza sulla panchina sulla Roma dovrebbe essere scontata.