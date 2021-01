Spezia, un miracolo Italiano. Due vittorie consecutive, e sabato c’è il Torino

Lo Spezia centra la seconda vittoria consecutiva, Italiano può contare su Nzola e i giovani talenti di una squadra in piena fiducia

In pochi avrebbero scommesso sullo Spezia a inizio stagione, ma la classifica inizia a fare particolarmente interessante per i liguri. Che trovano la seconda vittoria consecutiva nel posticipo contro la Samp, dopo aver battuto il Napoli a domicilio, e con un uomo in meno. Al momento la differenza la fa soprattutto Vincenzo Italiano, allenatore giovane ma capace di dare identità e fiducia a una squadra che si ritrova al 14° posto in classifica, dietro al Bologna e davanti all’Udinese. Italiano arriva dal Trapani, ottiene una storica promozione (3° posto in B) in A e può vantare un primato curioso: è l’unico allenatore che in FIGC è riuscito fino ad ora a vincere i playoff in tre diverse categorie consecutive: D, C e B.

