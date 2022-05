Spezia Lazio, ecco perchè non si può rigiocare: il regolamento

Spezia-Lazio: nonostante il gol di Acerbi faccia molto discutere, la partita non si giocherà come previsto dal regolamento VAR

Le polemiche sul gol di Acerbi in Spezia-Lazio stanno infiammando questo finale di campionato. Tra un botta e risposta e chi grida allo scandalo, citando «l’errore più grave dall’introduzione del VAR», c’è anche chi invoca la ripetizione della gara.

Come riporta il Corriere dello Sport, quest’ipotesi è molto più che remota. A prevederlo è il regolamento VAR stesso che sottolinea come un errore commesso – anche commesso davanti al monitor – non porti alla ripetizione della partita.

REGOLAMENTO – «In linea di principio, una gara non è invalidata a causa di: malfunzionamento della tecnologia VAR così come per la tecnologia sulla linea di porta (GLT); decisioni sbagliate che riguardano il VAR (dato che il VAR è un ufficiale di gara); decisione/i di non rivedere un episodio; riesame/i di una situazione/decisione non revisionabile».