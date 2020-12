Il migliore e il peggiore di Spezia Lazio secondo Il Messaggero

MILINKOVIC 8 – Non è ancora al top. Ruba La pana Maggiore a centrocampo e La serve in profondità a Immobile per il vantaggio. Quindi, su punizione, segna il raddoppio. Gigante.

LUIS ALBERTO 5,5 – Passeggia e sbaglia pure le misure dell’ultimo passaggio. Non gli basta per la sufficienza un numero nel secondo tempo. Fumoso. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.