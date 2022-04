Lazio, squadra arrivata a La Spezia – FOTO

La Lazio è arrivata in quel di La Spezia, dove domani affronterà lo Spezia in una sfida crocevia per la corsa verso l’Europa

La Lazio è arrivata in quel di La Spezia, dove domani affronterà lo Spezia in una sfida crocevia per la corsa verso l’Europa.

L’arrivo dei biancocelesti in terra ligure è stato, come sempre accade, sui canali social della società capitolina.