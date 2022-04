Spezia Lazio, arbitra Pairetto: i precedenti col fischietto piemontese

Sarà Pairetto ad arbitrare Spezia-Lazio. Questi i precedenti dei biancocelesti con il direttore di gara piemontese

I PRECEDENTI – «L’arbitro piemontese ha già diretto la Prima Squadra della Capitale in 11 precedenti: score positivo, con 7 vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Il direttore di gara piemontese, inoltre, ha già diretto due volte in questa stagione la Lazio: la prima alla diciottesima giornata con i biancocelesti che uscirono vittoriosi per 3-1 dal confronto casalingo con il Genoa, la seconda nella sconfitta esterna per 2-1 contro l’Inter dello scorso 9 gennaio».