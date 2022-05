Acerbi festeggia la vittoria e il gruppo: il post sui social FOTO

Spezia-Lazio, Acerbi ha festeggiato la vittoria dei biancocelesti sul campo del Picco: ecco il post pubblicato sui social

Il gol della vittoria definitiva della Lazio contro lo Spezia è suo, di Francesco Acerbi. Forse un segnale del destino, in questo momento così delicato per lui e per la squadra.

Il difensore, dopo l’esultanza liberatoria sul campo del Picco, ha festeggiato il risultato anche sui social e lo ha fatto senza tante frasi o proclami, ma solo con una foto che ritrae il gruppo unito in un abbraccio.