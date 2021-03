Speravo de mori' prima, Cassano: «Totti sembra Perin, il mio personaggio...»

Antonio Cassano, durante la Bobo TV, ha commentato la serie tv dedicata a Francesco Totti: ecco le sue parole

Antonio Cassano – ospite della Bobo TV, su Twitch – ha commentato la serie tv dedicata a Totti «Speravo de mori’ prima» stroncando in toto il suo personaggio. Ecco il commento dell’ex giocatore:

«L’attrice che fa Ilary più o meno le somiglia, ma Totti invece sembra Perin. Poi il Pupone non è così: lo hanno fatto passare come uno che parlava sempre, invece lui non parlava quasi mai. Quando gli allenatori nello spogliatoio chiedevano «il capitano deve dire qualcosa?» lui faceva cenno di no con la testa».

SUL SUO PERSONAGGIO – «Non assomiglia per niente a me. Secondo quello non è accento barese, la sua parlata non c’entra niente con noi, il barese è difficile. E terzo io mi vestivo molto peggio. A parte questo, io dico che il film è venuto bene, ma la realtà non c’entra niente con il film. Se realmente si racconta la realtà ci voglio 10 anni per raccontare quello che io ho fatto a Roma e quello che si è fatto a Roma».