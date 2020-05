Coronavirus, Speranza: «Insistere su responsabilità e prudenza»

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato a La7 i primi giorni della Fase 2 in Italia contro il Coronavirus

In Italia è da poco iniziata la Fase 2 per cercare di fermare il Coronavirus. A tal proposito, durante il programma DiMartedì in onda su La7, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato il comportamento adottato dalla popolazione:

«La direzione è giusta, ma il cammino è ancora lungo. Dobbiamo insistere su questa linea di grande responsabilità e prudenza. Nel prossimo decreto ho chiesto più di 3 miliardi per rafforzare il sistema sanitario nazionale. Il comportamento degli italiani? Ho sentito molti sindaci e presidenti di regione, mi sembra che gli italiani abbiano capito il rischio che si corre. È chiaro che c’è più gente di prima in giro, ma le persone rispettano le misure di precauzione. Gli italiani stanno dimostrando di essere all’altezza di questa sfida».