Spalletti: «Quale dei De Laurentiis ha parlato? Ce ne sono 4-5 in giro e non mi riferisco ai figli». Le parole del ct della Nazionale

Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista, facendo il punto su tanti argomenti del nostro calcio.

LE POLEMICHE DI DE LAURENTIIS – «Quale dei De Laurentiis ha parlato? Ce ne sono 4-5 in giro e non mi riferisco ai figli… C’è quello grato, quello malinconico, quello rancoroso, quello retroscenista. Gli auguro di centrare il Mondiale per club che garantisce enormi introiti, nel ranking del Napoli c’è anche la mia mano».