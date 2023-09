Spalletti: «Peccato perchè la squadra ha fatto una buona partita, abbiamo sofferto solo...»

Spalletti, il nuovo ct della Nazionale ha rilasciato a caldo le sue dichiarazioni commentando la partita con la Macedonia

Ai microfoni di Raisport ha parlato Luciano Spalletti, il quale rilascia al termine della partita con la Macedonia alcune dichiarazioni, commentando la prestazione dell’Italia

PAROLE – La sofferenza è stata sul piano di queste palle sporche, di queste seconde palle dove non siamo stati pronti a ricreare il blocco della squadra fase difensiva e le respinte sono state spesso oggetto di riconquista. La squadra ha giocato una buona partita, non abbiamo concesso molto, c’era lo spazio e la tranquillità di scegliere passaggi per far male. Ucraina? Si lavora su altri aspetti, è l’unico elemento per trovare dei miglioramenti. E’ valsa la pena dormire poco? Dormo sempre poco, ma non dipende dall’esordio. L’emozione c’è, non è che si gioca in uno stadio ma in tutte le partite del mondo e tutta l’Italia oggi era a guardarci