Spalletti: «Non replico a Mou. Noi in panchina stiamo seduti, gli altri...»

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Roma: le dichiarazioni del tecnico del Napoli

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Roma. Le dichiarazioni del tecnico del Napoli.

MATCH – «Un po’ di delusione c’è, la partita è stata condotta per certi tratti bene. Avevamo a che fare con una squadra forte che in certe situazioni ci ha creato qualche problema, però il dispiacere maggiore va sulla parte finale. Avevamo tutti centrocampisti freschi, non siamo stati bravi a gestire la palla come mi aspettavo. Abbiamo preso gol dal punto di vista tattico e di sviluppo evitabilissimo».

MOURINHO – «Non replico. Dall’inizio dell’anno dico alla mia panchina di restare seduti, e’ la squadra avversaria quando viene nel nostro stadio agisce quasi da squadra di casa. Noi restiamo seduti e facciamo lavorare gli arbitri. Di Bello e’ stato richiamato dal VAR perche’ era calcio di rigore, e’ stato un intervento corretto».