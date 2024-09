Bargiggia a JUVENTUSNEWS24.com: «Nazionale? Bisogna essere fiduciosi e seguire Spalletti, ecco perché». Le parole del giornalista

Paolo Bargiggia, noto giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sulla Nazionale italiana:

PAROLE – «Se guardiamo all’Europeo, è chiaro che Spalletti sarebbe stato da lasciare a casa. Però è ovvio che non possiamo ogni volta ripartire da capo. Credo che abbia fatto tesoro degli errori, tattici e psicologici, e non lo faccia più. Adesso dobbiamo accontentarci del minimo, qualificarci ai prossimi Mondiale. Un primo assaggio ci sarà con la Nations League. Il mercato ha portato sempre un sacco di stranieri, quindi è ovvio che per la Nazionale, che poi rappresenta anche la FIGC quindi Gravina – molto osteggiato da alcuni club che hanno potere – non sarà facile trovare spazio, consensi e aiuti. Però bisogna essere fiduciosi e seguire se Spalletti farà questo benedetto rinnovamento, che sembra cominciato con le esclusioni di Jorginho, Mancini eccetera».

