Spalletti: «Insigne? Vorrei averlo al mio fianco in questo percorso»

Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa di Lorenzo Insigne, accostato anche alla Lazio

Il nome di Lorenzo Insigne nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Lazio, vista l’incertezza del suo futuro con la maglia del Napoli. Del numero 10 della Nazionale ha voluto parlare in conferenza stampa proprio il nuovo allenatore del club partenopeo Luciano Spalletti. Ecco le sue dichiarazioni.

«Secondo me sarebbe meglio parlare prima con lui che con voi del vostro capitano, ma siccome di Insigne ne parlo bene penso di non turbarlo. Con Insigne ci ho parlato a telefono, gli ho detto che mi piacerebbe fare questo percorso con lui al mio fianco. Poi ci sono altre questioni e quelle le andremo ad analizzare insieme a lui quando ritorna. Bisogna fare i complimenti a lui e Di Lorenzo per l’Europeo spettacolare, che si adatta a fare tutto e lo fa sempre con grande qualità. Complimenti anche a Mancini per la squadra che ha allestito, è visibile che somiglia più a una squadra che a una selezione di calciatori. Molto del suo tempo per allenare lo spende per fare gol e proporre un calcio offensivo».