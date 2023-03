Scontri di Napoli, Spalletti «Se ripenso a quello che è successo...»

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa degli scontri capitati in città con i tifosi dell’Eintracht

Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato così degli scontri accaduti a Napoli prima della sfida contro l’Eintrach Francoforte in Champions League:

«Se penso a quello successo l’altra sera in città, vorrei non partecipare a queste situazioni e lavorandoci dentro è una cosa che mi disturba e non vorrei farne parte ma di rimbalzo è il tuo mondo».