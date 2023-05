Spalletti, che frecciatina a Sarri: «Sarebbe facile dire che non vorrei...»

Spalletti, in occasione della conferenza stampa che precede Udinese-Napoli, il tecnico di Certaldo replica alle parole di Sarri

Alla vigilia della partita di campionato contro l’Udinese, in conferenza stampa Spalletti risponde senza mezzi termini alle parole di Sarri, il quale prima di Inter-Lazio si augurava che il Napoli vincesse lo scudetto il più tardi possibile

PAROLE – Sarebbe facile per me rispondere a Sarri che sarebbe bello che si qualificasse il più tardi possibile per la Champions League ma non lo faccio, io non faccio il tifo contro. È chiaro che mi farebbe piacere chiuderlo subito ma siamo pronti ad andare a fare in campo tutto ciò che serve