Spalletti carica l’Italia: «La mia squadra è come Sinner ecco perchè»

Ai microfoni di GR Rai ha parlato in occasione della sfida dell’Italia contro Belgio, il ct azzurro Spalletti il quale carica la squadra rilasciando queste considerazioni

SINNER – Nessun dilemma per stasera tra Sinner e la Nazionale, anzi è bello avere due situazioni piacevoli da poter scegliere. È giusto che ognuno scelga quello che gli fa più piacere, ma sono convinto che tutti quanti cambieranno spesso canale. Quando andremo in campo, proveremo a seguire in qualche modo la sua partita

Cosa deve fare l’Italia per arrivare dove è arrivato Sinner? Deve avere la sua stessa autodisciplina, deve alzare l’asticella giorno per giorno per raggiungere qualcosa di nuovo come fa lui. Non deve esserci traguardo dentro le nostre menti: perché una volta raggiunto quello che pensiamo sia l’ottimale, poi dobbiamo subito andare a trovare qualcosa di nuovo