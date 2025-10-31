News
Spalletti scrive la storia e batte il tecnico della Lazio Maurizio Sarri: a 66 anni diventa il tecnico più anziano di… La statistica
Spalletti ex Roma e Napoli conquista un primato particolare superando Sarri, che nel 2019/20 guidò i bianconeri a sessant’anni
Luciano Spalletti è stato nominato nuovo allenatore della Juventus, prendendo il posto di Igor Tudor, sollevato dall’incarico dopo la sconfitta contro la Lazio. Per l’ex tecnico della Nazionale si tratta di un ritorno in panchina dopo la deludente esperienza azzurra, con l’obiettivo di rilanciare la squadra bianconera in un momento delicato della stagione.
Con i suoi 66 anni, Spalletti entra nella storia della Vecchia Signora come l’allenatore più anziano mai chiamato a guidarla. Un primato che gli consente di superare Maurizio Sarri, che aveva detenuto il record nel 2019/20 quando, a sessant’anni, condusse la Juventus alla conquista dello scudetto.
Nel frattempo, proprio Sarri è tornato alla guida della Lazio, club con cui aveva già lavorato in passato. Dopo le dimissioni rassegnate a marzo 2024, il “Comandante” ha ripreso posto sulla panchina biancoceleste durante l’estate, ritrovando così la Serie A da protagonista.
