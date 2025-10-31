Spalletti Juve: il tecnico ex Roma e Napoli si presenta: «Sensazioni bellissime, sappiamo tutti qual è la storia e l’organizzazione di questo club. Scudetto? Ecco come la penso»

Spalletti Juve: l’ex ct della Nazionale ed ex tecnico di Roma e Napoli parla in conferenza stampa: «Scudetto? Ecco come la penso»

Nella giornata di oggi, venerdì 31 ottobre, Spalletti ha parlato in conferenza stampa alle 12.00 davanti ai media come nuovo tecnico della Juventus Juventusnews24 ha seguito LIVE le sue parole, ecco un estratto:

PRIME SENSAZIONI – «Sono sensazioni bellissime, sappiamo tutti qual è la storia e l’organizzazione di questo club. C’è un’aspettativa alta, sappiamo di tante cose, poi entrarci dentro e avere contatto diretto è sempre una bellissima emozione».

IN COSA PREVALE IN LUI – «Prevale di più la voglia di riportare questo club ad alti livelli, ma ho assoluto rispetto di questa classifica e del lavoro di Tudor, che saluto caramente. Ho avuto il piacere di conoscerlo, è una persona splendida e un professionista di quelli veri. Trovo una squadra in buona condizione mentale e allenata bene, proprio per la professionalità di chi mi ha preceduto e dobbiamo lavorare in maniera forte per avere la possibilità di arrivare a quelle ambizioni. Sono contento di essere qui, ringrazio il direttore Comolli delle belle parole nei miei confronti. Mi impone di parlare in italiano con lui, so poco di inglese, ma mi ha facilitato la vita… Così riesco a capire ciò che dice»

JUVE IN CORSA SCUDETTO – «Sì, io spero di poter rientrare anche nel giro Scudetto, perché no? Lo si commentava anche con i giocatori nello spogliatoio, le intenzioni devono essere al massimo. Sono state giocate 9 partite, ne mancano 29 e sono tante. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 anni e rotti di professione. Ho avuto la fortuna di fare questo percorso qui e non vedo perché, siccome sono quasi in fondo che sono anziano, mi debba accontentare di finire lasciando delle cose che vanno come devono andare. Poi si guarderà quello che si è riusciti a fare e siamo riusciti a fare. Assoluto rispetto per il valore di questi giocatori».

NAPOLI – «Ho lasciato in tutte le città qualcosa. Mi ricordo bellissime cose. A Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio e lo Scudetto bellissimo portato a casa. Ho instaurato un rapporto particolare con quella gente e quel campionato, rimarrà tutto intatto da parte mia. Stamattina dovevo tirarmi il sangue e l’ho fatto dall’altro braccio (non quello del tatuaggio ndr) perché voglio lasciare tutto intatto… Ho amici a Napoli, in tanti mi han scritto, avrò un bel rapporto. Il fatto di estrapolare quanto io ho detto sul Napoli e sulla fine del rapporto, che non mi sarei messo nessun’altra tuta: in quella stagione non mi sarei messo la tuta di un’altra squadra. Poi è chiaro che non è che debba smettere di fare l’allenatore. Ma dopo quella stagione dovrò fare altre esperienze, altre conoscenze, di chi va a prendere quello per attaccare e scrivere ciò che vuole… Si decontestualizza la cosa reale».

