Spalletti alla Rai: «E’ stata una grande Italia per tutta la partita, e non ci siamo abbassati dopo il loro primo gol»

Spalletti, il ct della Nazionale commenta alla Rai la netta vittoria contro la Macedonia, analizzandola nel dettaglio

Intervenuto ai microfoni della Rai, questa la reazione a caldo di Spalletti al termine della gara vinta dalla sua Italia contro Macedonia

PAROLE – L’Italia secondo me ha fatto bene la partita per tutti e 90 i minuti. Ogni tanto succede di abbassarsi un po’ e di lottare di meno quando il risultato sembra acquisito. Però sapevamo che sui calci piazzati eravamo un po’ bassi nei loro confronti. Dopo il primo gol loro, la nostra squadra si è alzata. Poi c’è stata la casualità del secondo gol che ti incasina e rende tutto più difficilie. Ci teniamo la reazione. Noiabbiamo qualità ad arrivare davanti la porta, oggi passo in avanti notevole

Jorginho? Gli vanno fatti i complimenti, è stato bravissimo il portiere. Rimane un rigorista speciale per l’Italia