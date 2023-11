Spalletti: «Abbiamo meritato di qualificarci per Euro 2024. Il rigore? Non è giusto estrapolare quell’episodio per darci contro»

Spalletti, il ct della Nazionale torna sulla partita pareggiata contro l’Ucraina che è valsa per l’Italia la qualificazione a Euro 2024

A margine dell’evento L’Europa di Domani avvenuto a Roma, Luciano Spalletti è tornato sulla partita dell’Italia con l’Ucraina ed ha esternato queste sue considerazioni

PAROLE – Non abbiamo rubato niente, abbiamo non meritato, ma strameritato di qualificarci all’Europeo. Non è giusto estrapolare quell’episodio per darci contro senza guardare il resto della prestazione. La partita era difficile per la pressione che aveva e quell’episodio può essere dubbio, ma non certo chiaro come invece dicono in tanti. E dispiace sentire che abbiamo rubato