Spal, ufficiale l’esonero di De Rossi: il comunicato sull’ex Roma

Ora è ufficiale: Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Spal. Di seguito il comunicato sull’ex centrocampista della Roma

COMUNICATO – S.P.A.L. comunica che Daniele De Rossi è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Insieme a mister De Rossi sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Carlo Cornacchia, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed il match analyst Simone Contran. La Società desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera.