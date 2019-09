Spal, Semplici: «La Lazio ha grandissimi giocatori». E su Lazzari…

Mister Leonardo Semplici, alla vigilia di Spal-Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara

Alla vigilia di Spal–Lazio, mister Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Di seguito le sue parole: «Sarebbe ora di fare punti. Sono contento che sia finito il mercato. Stiamo lavorando per trovare i giusti equilibri e lo dovremo fare sia attraverso le partite che attraverso gli allenamenti, in modo da ottenere una situazione di squadra migliore già da domani, quando affronteremo una grandissima formazione. Io sono abbastanza fiducioso e contro la Lazio inizierà il nostro campionato. Domani cercheremo di fare la nostra prestazione. Se Berisha non ci sarà, spazio a Letica. Sono comunque contento dei nuovi arrivati e starà a me metterli nelle condizioni giuste per giocare. Potrebbe essere la domenica di Murgia, perché è un giocatore importante per noi».



LAZZARI – «Conosciamo tutti il valore di Manuel, gli auguriamo il meglio, ma magari dalla prossima partita. Mi auguro gli facciano una bella accoglienza, così magari l’emozione lo potrà tradire (ride, ndr). La Lazio comunque è composta da tantissimi grandi giocatori e sono convinto che dovremo disputare una partita attenta, migliorando la fase di non possesso, che è stata quella che non ci ha permesso di portare a casa dei punti».

ATTACCO – «Ho diverse alternative e a seconda del momento, valuteremo chi schierare. Paloschi è un giocatore importante, così come Moncini scalpita per poter giocare. La coppia Di Francesco-Petagna potrebbe essere un’eventualità. Ma vedremo. Del gruppo sono molto contento, forse il gruppo più bello da quando sono qua. Si stanno allenando con grande attenzione e voglia. Cercheremo ancora una volta di smentire i pronostici iniziali. Abbiamo la convinzione di poterlo fare anche quest’anno».