Formello – Lazio, Patric incalza Vavro; Caicedo in coppia con Immobile

La Lazio fa le prove anti Spal: Caicedo sempra in vantaggio su Correa, Patric su Vavro per rimpiazzare Luiz Felipe

Mescola le carte Simone Inzaghi. A Formello è giornata di rifinitura, le ultime prove tattiche prima della partenza della Lazio per Ferrara. Il mister cambia l’undici titolare partendo proprio dalla difesa: Luiz Felipe sventola bandiera bianca a causa dell’infortunio alla caviglia aprendo così il ballottaggio tra Vavro e Patric, con lo spagnolo favorito. Per l’ex Copenaghen, sembra rimandato l’appuntamento con la maglia da titolare. Nessun dubbio invece per Acerbi e Radu che completano il terzetto arretrato.

Sorpresa anche al centro dove, accanto a Luis Alberto e Leiva, si muove Parolo e non il solito Milinkovic; le corsie laterali sono invece affidate alle gambe di Lazzari e Lulic.

In attacco, Correa è scalzato da Caicedo: è lui a muoversi accanto ad Immobile in queste ultime ore pre gara, complice anche l’impegno dell’argentino con la Nazionale.

INFERMERIA – Continua a lavorare Lukaku, il terzino non è ancora in condizione, ma Inzaghi spera di ritrovarlo al più presto tra i disponibili; stop anche per Adekanye alle prese con un fastidio muscolare.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2):

Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

A disp. Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Jorge Silva, Marusic, Cataldi, Berisha, Parolo, Jony, Anderson, Correa.

All. Inzaghi.