Spal, Rossi torna al gol: «Sono contentissimo, che emozione!»

L’attaccante della Spal Giuseppe Rossi ha commentato il ritorno al gol in Italia dopo tre anni: ecco le parole dell’attaccante

In Cosenza-Spal, Giuseppe Rossi è tornato al gol in Italia dopo ben tre anni e al termine della partita ha rivelato le emozioni provate.

GOL – «Sono contentissimo. Provare tutte queste emozioni dopo tanto tempo era quello che serviva, e sono ancora più felice che questo gol sia servito a farci conquistare tre punti che erano necessari per noi, per la classifica e per il morale: è vero che manca ancora tanto al termine del campionato, ma è stata una partita che ci ha fatto capire che possiamo soffrire e vincere. Son davvero felice, stanco ma felice.

Ho cercato di soffrire insieme alla squadra, mi son sacrificato il più possibile senza mai tirarmi indietro, ma la squadra mi ha aiutato molto, e ringrazio davvero i miei compagni. Era più di un anno che non giocavo 45′, non me lo aspettavo ma son davvero soddisfatto: abbiamo i mezzi per fare un grande campionato».