Spal, Mattioli: «Attendiamo il nuovo protocollo per iniziare il lavoro di gruppo»

Spal, il patron Walter Mattioli ha commentato la decisione della società di non iniziare gli allenamenti di gruppo da lunedì

La Spal è una delle squadre che non rinizierà gli allenamenti di gruppo lunedì 18 maggio. La società lo ha reso noto con un comunicato e poi con le parole del presidente Mattioli ai microfoni di Radio 1 Rai.

«Siamo in attesa del nuovo protocollo per cominciare a lavorare in gruppo, altrimenti proseguiremo come fatto finora. Attualmente è troppo pericoloso e le responsabilità sono eccessive. Dubito che il 13 giugno ci siano i presupposti per riprendere il campionato. Mancano 12 partite e ci sono a disposizione 36 punti, mi dispiacerebbe sentirmi dire che siamo retrocessi. Come nei due anni precedenti possiamo ancora salvarci».