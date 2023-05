Spal, Massimo Oddo vicino all’addio. La situazione. Dopo la retrocessione in Serie C si guarda avanti e si studia una rivoluzione estiva

Come riporta Tuttosport la Spal dopo la retrocessione in Serie C guarda avanti e si studia una vera e propria rivoluzione estiva per ripartire praticamente da zero con una rosa ringiovanita.

I veterani in scadenza di contratto saluteranno la piazza estense: via Pomini, Almici, Zuculini, Fetfatzidis e Nainggolan con il solo Rossi, salvato da Tacopina, che potrebbe continuare.

Anche in panchina, l’ex Lazio Massimo Oddo, che aveva il rinnovo automatico in caso di salvezza, sarà sostituito da un altro tecnico.