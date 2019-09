Spal-Lazio highlights e gol: la sblocca Immobile! – VIDEO

Spal-Lazio highlights e gol: le azioni salienti del match della 3ª giornata della Serie A 2019/2020

Spal-Lazio highlights e gol / Riparte da Ferrara il cammino della Lazio. Dopo la pausa per le Nazionali, la squadra di Simone Inzaghi, alle 15 affronterà in trasferta la Spal, reduce da due sconfitte in questo inizio di campionato. In tandem con Immobile c’è Felipe Caicedo, con Correa inizialmente in panchina così come Milinkovic. A centrocampo spazio a: Parolo, Lucas Leiva e Luis Alberto. In difesa ancora fuori Vavro, al suo posto preferito Patric. Di seguito le azioni salienti della partita:

SPAL-LAZIO 0-1 – Segna Ciro Immobile dagli undici metri, terzo gol in campionato per l’attaccante, in questo stadio che gli porta bene (due anni fa realizzò quattro reti): parte così la Lazio, calcio di rigore perfetto realizzato dal bomber biancoceleste