Spal, l’amarezza di Mattioli: «Ci vergogniamo del match contro la Lazio»

Spal, l’amarezza del presidente Mattioli sul match perso contro la Lazio per 5-1 durante la conferenza di presentazione del mister Di Biagio

Oggi c’è stata la conferenza di presentazione del nuovo allenatore della Spal Luigi Di Biagio e il presidente Walter Mattioli non ha perso occasione di parlare dell’ex mister Semplici. Tra le sue parole anche un riferimento alla sconfitta contro la Lazio:

«Crediamo fortemente nella salvezza, vi sembrerà strano visto quello che leggo sui giornali. Crediamo di avere un’ottima squadra e vogliamo salvarci come dimostrano i diversi interventi fatti a gennaio, investendo di nuovo. Purtroppo nelle ultime partite, come a Roma contro la Lazio, ci siamo vergognati per come la gara è stata impostata e disputata».