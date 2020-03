Spal, Cionek eroe: sventa una rapina al centro di Ferrara

Il difensore della Spal insegue il ladro e riesce a catturarlo. Il sindaco della città gli rende grazie per l’aiuto

Thiago Cionek è diventato un eroe popolare: il difensore polacco si è reso protagonista di un grande evento. Nonostante l’emergenza da Coronavirus, il brasiliano ha inseguito un ladro dopo aver rapinato una tabaccheria al centro di Ferrara. Il sindaco Fabbri ha voluto ringraziarlo:

«Dopo aver appreso la notizia dell’inseguimento ho contattato telefonicamente Thiago Cionek per ringraziarlo. Voglio farlo ora pubblicamente. Il suo è stato un gesto di grande generosità e altruismo che diventa davvero speciale in questo momento difficile. Intervenire davanti ad un furto e fermare un ladro senza timore, rincorrendolo in mezzo alla strada, significa essere attenti e presenti e voler bene alla città. In questi giorni complicati in cui dobbiamo stare distanti uno dall’altro anche grazie a questa azione ci sentiamo tutti più uniti».