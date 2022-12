Spagna, ufficiale l’esonero di Luis Enrique: il comunicato

Luis Enrique, l’ex tecnico di Barcellona e Roma è stato sollevato dall’incarico di ct della Spagna, fatale per lui l’eliminazione col Marocco

Luis Enrique non è più il ct della Spagna. A rendere nota la notizia è la federcalcio spagnola tramite un comunicato su Twitter nel quale ringrazia l’ex allenatore di Barcellona e Roma e i suoi assistenti.

Fatale per l’ormai ex ct l’eliminazione clamorosa agli ottavi di finale contro il Marocco in Qatar