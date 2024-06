Spagna Italia, buone notizie per De La Fuente: tanti recuperi in vista della sfida. Le ultime sui nostri avversari

-2 alla sfida tra Spagna Italia, che giovedì alle 21 si daranno battaglia per la seconda giornata del gruppo B di Euro 2024. Tra le furie rosse, buonissime notizie in vista della gara contro gli azzurri.

Come riportato da Sky Sport, il ct De La Fuente, potrà contare su Laporte, in dubbio per alcuni problemi fisici, che sarà quindi presente per la sfida. Ci saranno anche Morata e Rodri, usciti acciaccati nel match contro la Croazia, ma le loro condizioni non sembrano preoccupare.